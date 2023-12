VENEZIA (ITALPRESS) – Si è tenuto questo pomeriggio a Palazzo Labia l’evento: “Together Toward 2030” volto a divulgare e promuovere gli obiettivi dell’Agenda 2030, il programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.

A portare i saluti dell’Amministrazione comunale è stata l’assessore alla Toponomastica e Promozione del territorio, Paola Mar che è così intervenuta: “Questo convegno ci dà la possibilità di analizzare i passi avanti che sono stati fatti in termini di sostenibilità da parte delle aziende venete. Grazie alla sinergia e la collaborazione fra accademia, governance, impresa e cittadino, si possono ottenere grandi risultati nel raggiungimento di questi obiettivi. Sicuramente Venezia con la sua ricca storia culturale e lo sguardo rivolto al futuro come capitale mondiale della sostenibilità, può essere da esempio per molte altre realtà”.

Durante l’incontro è stato ribadito che “le grandi sfide lanciate dall’Agenda 2030 non riguardano solamente la conservazione dell’ambiente ma ricomprendono il capitale umano e relazionale, quello economico, culturale e sociale. Lo sviluppo, e quindi benessere, sono tali se sono sostenibili, ossia se hanno uno sguardo attento verso le future generazioni”.

