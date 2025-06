ROMA (ITALPRESS) – Sulle Province dal Mit piena disponibilità a ripristinare le vecchie risorse per il 2025 in fase di conversione del Decreto infrastrutture. È quanto emerso dalla riunione presieduta dal ministro Matteo Salvini con Mef, Upi e Anci. La scelta di incontrare Mef, Upi e Anci per cambiare la modulazione delle risorse “conferma lo spirito collaborativo e concreto da sempre proclamato dal vicepremier e ministro Matteo Salvini”, sottolinea il Mit in una nota. L’incontro di martedì 3 giugno ha contribuito a chiarire un punto fondamentale: la rimodulazione disposta con la legge di bilancio e il Dl Milleproroghe rifletteva i bassi livelli di spesa rilevati dai sistemi di monitoraggio del Governo.

Rispetto ad alcuni stanziamenti destinati a province ed enti locali, infatti, il livello di spesa rendicontato si è attestato al di sotto del 20%. Nel corso del tavolo con le parti, il Mit ha confermato la volontà di ripristinare le risorse per il 2025, pari a 175 milioni, fissando però termini più stringenti per l’affidamento dei lavori e la relativa rendicontazione. In questo modo, gli enti più virtuosi potranno avviare o proseguire i loro interventi. Salvini ha anche colto l’occasione per ribadire, non smentito, che neanche un centesimo della rimodulazione sarebbe stata destinata al ponte sullo Stretto che ha beneficiato di altri finanziamenti.

