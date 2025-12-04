Manovra, Segalerba (Fiaip) “Stralciare art. 7, no aumento tassa locazioni brevi”

ROMA (ITALPRESS) - "La proposta della Fiaip è quella dello stralcio integrale dell'articolo 7 del ddl bilancio, quindi la soppressione integrale di questo articolo perché non si può aumentare ancora la pressione sulla casa". Così Fabrizio Segalerba, presidente nazionale di Fiaip, a margine di una conferenza stampa. "La cedolare secca sulle locazioni brevi deve rimanere al 21%, anche perché parliamo di un comparto che genera una parte del Pil importante", ha aggiunto. xc3/ads/mca1