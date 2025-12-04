Manovra, Schlein “Reinserire credito d’imposta, alle imprese serve continuità”

ROMA (ITALPRESS) - "Alcuni degli emendamenti che abbiamo fatto alla manovra, alcuni anche condivisi con tutta la nostra coalizione, ad esempio quelli che puntano a reinserire il credito di imposta sul modello transizione 4.0 perché le imprese hanno bisogno di continuità, di programmazione, hanno bisogno di poter contare su finanziamenti che sono stabili per più anni, altrimenti è difficile programmare gli investimenti". Così la segretaria del PD, Elly Schlein, a margine dell'assemblea annuale della CNA.