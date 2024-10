Manovra, Sbarra “Il governo convochi i sindacati”

ROMA (ITALPRESS) -“Aspettiamo che il governo ci convochi per entrare nel merito e nei contenuti al di là delle anticipazioni che in parte condividiamo e apprezziamo. Dalle prime notizie pensiamo sia positivo che nella manovra vengono accolte molte rivendicazioni e priorità che la Cisl ha avanzato da luglio”. Così il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, in occasione della manifestazione dei lavoratori di Stellantis a Roma. xb1/sat/col