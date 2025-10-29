Manovra, Sala: “Vado controcorrente, a me non dispiace che gli affitti brevi vengano tassati di più”

MILANO (ITALPRESS) – “Io vado contro corrente, a me non dispiace che” gli affitti brevi “vengano tassati di più rispetto ad adesso perché un’eccessiva diffusione porta un danno alla città. Abbiamo a Milano 30mila appartamenti che non vanno in affitto a lungo termine, magari per studenti e famiglie. Non si tratta di fare la guerra ma Airbnb ha fatto utili astronomici in pochi anni. La politica deve cercare di governare questo fenomeno perché è nell’interesse dei cittadini. Ci sono troppi appartamenti tolti dagli affitti a lungo termine. Non si risolve questo problema con una tassa ma se serve per approfondire la questione”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo a Rtl 102.5 in merito all’ipotesi contenuta nella prossima Manovra.

“Il contributo delle banche” con la tassazione degli extra profitti “probabilmente serve, sia chiesto con buon senso ma serve il contributo di chi ha guadagnato molto, penso anche ad Airbnb: restituiscano un po’ alla comunità”, ha aggiunto il primo cittadino.

