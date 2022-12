Manovra, Ronzulli “Stiamo lavorando per garantire i tempi”

"È stata una riunione molto utile in un clima di assoluta condivisione, stiamo lavorando per garantire i tempi e i legittimi spazi alle opposizioni. Direi che stiamo andando nella giusta direzione per dare in tempi certi una legge di bilancio al Paese". Lo dichiara la capogruppo al Senato Licia Ronzulli parlando con i giornalisti fuori palazzo Chigi dopo l'incontro con il Premier Giorgia Meloni. xl3/mgg/gtr