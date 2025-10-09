Manovra quater, ok ai fondi per l’Ipab di Paternò con i voti di FdI, Pd e M5S

PALERMO (ITALPRESS) – Tra le norme approvate nella manovra quater all’Assemblea regionale siciliana, l’articolo 42, che assegna oltre 3,2 milioni di euro a favore dell’Ipab di Paternò (Catania) “al fine di scongiurare l’interruzione dell’assistenza socio-sanitaria in favore dei pazienti in regime di ricovero permanente e assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali”. La norma, votata in Aula in assenza di Forza Italia, Lega e DC, è stata approvata con i voti favorevoli di FdI, Pd, M5S e Mpa.

