Manovra, Meloni “Aiuteremo le imprese a diventare più forti e creare lavoro”

IPA90275005 - Roma, Italia - 28 ottobre 2026 — Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, partecipa alla assemblea per gli 80 anni di Confartigianato imprese presso Auditorium Conciliazione di ROma

ROMA (ITALPRESS) – “In legge di bilancio introduciamo il principio secondo cui un’azienda che è nata artigiana, e che lo è stata per almeno sette anni, potrà mantenere la propria qualifica anche se deciderà di aumentare i propri lavoratori, con attenzione particolare nei confronti di maestranze e apprendisti: crescere non significherà più doversi snaturare”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’assemblea annuale di Confartigianato Imprese.
“Vogliamo aiutare tutte le imprese di questa nazione a diventare più forti e creare nuova occupazione. Abbiamo lavorato per proteggere il nostro saper fare anche fuori dai confini nazionali: a livello europeo abbiamo ottenuto l’estensione delle indicazioni geografiche protette anche ai prodotti artigianali e industriali non alimentari, offrendo uno scudo alle eccellenze territoriali”, ha aggiunto.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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