Manovra, interventi per 18 miliardi

ROMA (ITALPRESS) - La manvora prende forma: conterrà interventi per circa 18 miliardi, come reso noto dal Ministero dell'economia, dopo che è stato presentato in Consiglio dei ministri il documento programmatico di bilancio. Nel dettaglio, diminuirà la seconda aliquota Irpef, che dall'attuale 35% passerà al 33, con effetti pari a circa 9 miliardi nel triennio. Saranno prorogate per il 2026 le disposizioni in materia di detrazione delle spese sostenute per interventi edilizi. Verranno definite le iniziative di pacificazione fiscale rivolte ai contribuenti. Nell'ambito degli interventi finalizzati al sostegno delle imprese e, più in generale, dell'innovazione si favoriranno gli investimenti, per un valore complessivo di 4 miliardi. Saranno stanziati nel triennio 3,5 miliardi per le famiglie e contrasto alla povertà. Per quanto riguarda la sanità, si aggiungono risorse pari a 2,4 miliardi per il 2026 e 2,65 miliardi per il biennio successivo. mgg/azn