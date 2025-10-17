Manovra, Giorgetti “Sistema bancario solido”

ROMA (ITALPRESS) - "Noi riteniamo che le misure adottate nei confronti della banche e assicurazioni siano assolutamente sopportabili, in parte sono suggerite e concordate, e riteniamo che l'impatto complessivo sia assolutamente accettabile, tenendo conto che abbiamo un sistema bancario solido". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri che ha varato la manovra. xc3/sat/mca1 (Fonte video: Palazzo Chigi)