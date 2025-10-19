Manovra, Fumarola “Il pacchetto fiscale è un punto di forza. Ora detassare le tredicesime”

ROMA (ITALPRESS) – “Non siamo a scuola, non do voti. Direi che si tratta di una manovra realista, che tiene conto dei margini stretti di finanza pubblica ma che, nonostante questo, dedica attenzione a salari, produttività, sanità, famiglia e coesione sociale. E lo fa mettendo in campo molte proposte della Cisl: dalla revisione della seconda aliquota dell’Irpef, alla detassazione degli accordi di produttività, fino alla spinta sul fondo sanitario e l’intervento che si fa su Sud, natalità e famiglia”. E’ quanto sottolinea oggi la leader Cisl Daniela Fumarola in una lunga intervista al quotidiano La Verità.

“Il pacchetto fiscale è un punto di forza. La riduzione Irpef dal 35 al 33% fino a 50.000 è un passo importante, che si aggiunge all’alleggerimento dal 5 all’1% del carico fiscale sugli accordi di produttività. Due elementi concreti e importanti per sostenere il ceto medio, promuovere una fiscalità più equa e stimolare crescita, competitività e consumi. Chiediamo ancora di detassare le tredicesime di lavoratori e pensionati, elevare la soglia di applicazione dell’Irpef a 60.000 euro sterilizzando l’intervento molto prima degli annunciati 200.000 euro. Diciamo no, invece, all’innalzamento della quota su cui applicare la flat tax al lavoro autonomo, misura che genera disparità tra lavoratori” aggiunge la leader Cisl.

Sui rapporti con le altre sigle sindacali, Fumarola spiega: “La Uil sembra distinguersi. Spero che ora anche Pierpaolo (il segretario Uil Bombardieri ndr) non venga tacciato di essere collaterale al Governo, come qualcuno si ostina a fare con noi. Scherzi a parte, non giudico le scelte degli altri sindacati. La Cisl ha sempre avuto un profilo autonomo e riformista: non facciamo opposizione alla maggioranza di turno, e l’unica politica che ci interessa è quella sindacale. Quanto alla patrimoniale: rischia di pescare molto poco e di far fuggire i grandi capitali. Bene invece il contributo di solidarietà per banche e assicurazioni, che andrebbe esteso anche ai grandi gruppi energetici e della logistica” sottolinea la numero uno Cisl.

Su Landini che aveva ha dato della “cortigiana” alla Meloni, la segretaria della Cisl Fumarola aggiunge: “La mia solidarietà a Giorgia Meloni. È stato un momento molto infelice, spero che Maurizio abbia chiarito con la premier. Cerchiamo di focalizzarci sugli aspetti economici di questa delicata fase, concentrandoci sui contenuti e disarmando le parole”.

