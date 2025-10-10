Manovra, Fumarola “Abbastanza soddisfatti, arrivate delle risposte”

ROMA (ITALPRESS) - "Questo incontro è stato importante e non è stato solo un incontro tecnico sulla manovra, perché questo è un tempo complesso e abbiamo pensato che dovesse anche servire per costruire insieme una strategia di lungo respiro. Noi siamo abbastanza soddisfatti, perchè su alcune richieste sono arrivate risposte". Così la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, al termine dell'incontro tra sindacati e governo sulla manovra a Palazzo Chigi. Per la leader della Cisl "vediamo, perché è un lavoro in progress, servono le risorse. Auspichiamo qualche altra risposta positiva". xl5/ads/mca3