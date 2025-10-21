Manovra, Fontana “Soffriremo un po’, la Lombardia saprà affrontarla”

MILANO (ITALPRESS) - La manovra "dimostra la volontà di questo governo di risanare i conti, di andare avanti su questa strada che ci ha dato successo e credibilità a livello internazionale che da anni non avevamo. È chiaro che è una manovra che un po' ci farà soffrire, ma tenuto conto della solidità dei conti del bilancio di Regione Lombardia cercheremo di affrontarlo e superarlo nel modo migliore". Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della firma del contratto sulla realizzazione del "Bosco della Musica" a Rogoredo.