Manovra, Bombardieri “Sciopero per ribadire le richieste fatte”

ROMA (ITALPRESS) - “Otto ore di sciopero in cinque giornate diverse per ribadire le richieste che abbiamo fatto nelle piattaforme unitarie che riguardano lavoro, salari, sicurezza, fisco e pensioni. È inaccettabile che non si dia risposta al recupero del potere d’acquisto di salari e pensioni, è inaccettabile che si peggiori la condizione complessiva di chi deve andare in pensione”, ha detto il leader della Uil Pierpaolo Bombardieri. xb1/ads/gsl