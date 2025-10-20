Manovra, Bombardieri “Bene 2 mld sui contratti, nulla sulle pensioni”

ROMA (ITALPRESS) - "Siamo soddisfatti dei due miliardi che il governo ha destinato ai temi della contrattazione e della detassazione agli aumenti contrattuali, non solo per la cifra in sè ma perché riconosce il fatto che il contratto possa essere strumento, per quello che ci riguarda, di democrazia economica del nostro paese". Lo ha detto il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, a margine della presentazione di un protocollo d'intesa, con la Fondazione Roma. "Auspicavamo di più ma in una manovra di questo tipo, destinare due miliardi al rinnovo dei contratti, significa dare un messaggio forte al Paese - ha aggiunto Bombardieri -. E' chiaro che nel resto della manovra ci sono alcune misure che noi non condividiamo, sulle pensioni non è stato fatto nulla, si è peggiorata la situazione continuiamo a sostenere che noi parliamo di pensioni soltanto quando c'è la manovra, invece bisognerebbe parlarne durante l'anno attuando una riforma che faccia giustizia dello scempio fatto dalla riforma Fornero".