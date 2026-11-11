Manovra, Assindatcolf “Lavoro domestico dimenticato, il Parlamento intervenga”

ROMA (ITALPRESS) – “Mentre la popolazione invecchia e il fabbisogno di assistenza e di cura continua ad aumentare, il lavoro domestico regolare arretra e il sommerso raggiunge il 56,6%. Eppure, nella Legge di Bilancio 2027 non sono previste risorse, né misure per sostenere un settore fondamentale per il welfare del Paese. Per questo chiediamo al Parlamento di introdurre correttivi che aiutino le famiglie a sostenere il costo dell’assistenza e della cura. Una spesa che negli ultimi dieci anni è cresciuta del 20% e che nel 2027 subirà ulteriori aumenti per effetto dell’inflazione e degli incrementi contrattuali“. Così Alessandro Lupi, vicepresidente di Assindatcolf, Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico, componente Fidaldo.

“Attraverso la presentazione di specifici emendamenti alla Legge di Bilancio – aggiunge – stiamo chiedendo che venga come minimo raddoppiata la soglia di deducibilità dei contributi previdenziali versati per il lavoro domestico, portandola dagli attuali 1.549,37 a 3.000 euro annui. Non si tratta soltanto di introdurre un’agevolazione fiscale, ma di investire in una strategia di emersione che può produrre benefici anche per le casse dello Stato. Secondo il Rapporto Family (Net) Work 2026, il lavoro domestico rappresenta il 33,7% di tutta l’occupazione dipendente irregolare in Italia. Se tutti i rapporti di lavoro domestico irregolari emergessero, – prosegue – il tasso nazionale di irregolarità scenderebbe dal 13,2% all’8,7%. Rendere più conveniente il lavoro regolare significherebbe, a fronte di un investimento iniziale, generare nel tempo nuove risorse attraverso i contributi previdenziali e l’Irpef. Nei giorni scorsi, nel corso dell’audizione sulla Legge di Bilancio, Confedilizia – che ringraziamo per il sostegno – ha portato all’attenzione delle Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato anche le nostre proposte. Il raddoppio della deducibilità dei contributi versati per il lavoro domestico sarebbe un primo passo”. “L’obiettivo finale – conclude – deve essere più ambizioso: arrivare alla totale deducibilità del costo del personale domestico o, in alternativa, introdurre un credito d’imposta del 50%, sul modello francese”.

– foto ufficio stampa Assindatcolf –

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