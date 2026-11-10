L’Inps porta l’educazione previdenziale nelle scuole siciliane

PALERMO (ITALPRESS) – Avvicinare i giovani al mondo del lavoro, promuovere la cultura della legalità e della sicurezza e, soprattutto, far conoscere fin dai primi passi professionali il funzionamento del sistema previdenziale. Sono questi gli obiettivi del Protocollo d’Intesa sottoscritto da INPS, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Dipartimento del Lavoro della Regione Siciliana, presentato questa mattina all’Istituto Tecnico Statale Tecnologico “Vittorio Emanuele III” di Palermo.

L’iniziativa punta a sviluppare un percorso di collaborazione con le scuole siciliane attraverso attività formative e di informazione rivolte agli studenti.

A sottolineare l’importanza di intervenire già durante il percorso scolastico è stato il presidente dell’INPS, Gabriele Fava, che ha indicato nei giovani e nella loro consapevolezza previdenziale una delle priorità dell’Istituto. Il concetto fondamentale di oggi è che non c’è pensione senza lavoro”, ha dichiarato, spiegando come il progetto sia stato pensato fin dall’inizio del suo mandato.

“I giovani sono il futuro, sono il futuro della sostenibilità, non soltanto previdenziale ma sociale. A loro dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di aiutarli in un inserimento attivo in questo mondo che è altamente complesso e altamente veloce”. Da qui la scelta di investire in un percorso di educazione previdenziale che possa diventare un modello da replicare.

Fava ha insistito soprattutto sull’importanza di acquisire consapevolezza fin dal primo impiego, senza rimandare la conoscenza dei propri diritti e dei meccanismi che regolano la previdenza. “È importante che sappiano quando iniziare con un percorso di crescita professionale dal primo giorno, dal primo giorno di lavoro. Prima iniziano, migliore salvadanaio si troveranno”. Quella di Palermo, ha aggiunto il presidente INPS, rappresenta “la prima tappa, la prima di una lunga serie, ci auguriamo”.

Il progetto trova il pieno sostegno dell’Ufficio Scolastico Regionale. Il direttore generale Filippo Serra ha evidenziato come “parlare di previdenza e di sicurezza sui luoghi di lavoro agli studenti è fondamentale perché gli studenti di oggi sono i lavoratori di domani. È importante che acquisiscano la piena consapevolezza delle loro prerogative previdenziali, ovverosia di quel sistema normativo che li accompagnerà per tutta la loro attività lavorativa”.

A fare gli onori di casa è stato il dirigente scolastico dell’ITST “Vittorio Emanuele III”, Carmelo Ciringione: “Siamo stati molto onorati, anche sentendo la responsabilità dell’avvio di un progetto che toccherà comunque tutte le province siciliane”. Ciringione ha poi evidenziato la necessità di superare l’idea che la previdenza sia un argomento distante dalle esigenze degli studenti più giovani: “A volte sembra un po’ strano per i nostri diciottenni parlare già di previdenza. Ma è assolutamente importante. La tematica di oggi vede libertà, previdenza e sicurezza, che sono sicuramente tre temi che rendono il lavoro assolutamente dignitoso. È importante che accada e parta proprio dalle scuole”.

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