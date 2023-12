Mannino (Cgil) “Tagliate risorse per 4,8 miliardi alla Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) - Un approccio diverso alla questione meridionale, con una politica economica che tenga conto anche delle esigenze della Sicilia: questa la richiesta della Cgil regionale al governo italiano, attraverso un report in cui vengono evidenziate una serie di risorse che sarebbero venute meno nel territorio e senza le quali sono concreti i timori che la Sicilia possa piombare ulteriormente nella povertà. La sottrazione di risorse quantificata dal sindacato ammonterebbe a 4.8 miliardi di euro tra Pnrr, Fondo sviluppo e coesione, insularità e reddito di cittadinanza: in più, spiega il segretario della Cgil Sicilia Alfio Mannino, “non abbiamo tenuto conto dell’autonomia differenziata, che relegherebbe la Sicilia in condizioni di grande marginalità: questi soldi sarebbero serviti a dare risposte alle tante fragilità sociali ed economiche di questa regione". xa8/pc/red/gtr