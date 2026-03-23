Mannarino annuncia il suo nuovo album “Primo Amore” in uscita venerdì 8 maggio

MILANO (ITALPRESS) – A cinque anni dall’ultimo progetto discografico, Mannarino torna con Primo Amore, in uscita venerdì 8 maggio per BMG e in preorder da oggi, segnando una nuova fase del suo percorso artistico e confermandosi tra le voci più incisive del panorama italiano contemporaneo, espressione di un cantautorato popolare e non convenzionale.

Primo Amore sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in quattro formati fisici: CD, vinile nero, vinile colorato rosso trasparente Collector’s Edition con cover alternativa, in edizione limitata e numerato (esclusiva per lo Store BMG/Universal) e vinile colorato bianco opaco Collector’s Edition con cover alternativa (esclusiva Amazon), in edizione limitata e numerato. Inoltre, Discoteca Laziale darà la possibilità di acquistare il CD o il vinile nero standard insieme a una speciale cartolina autografata. Oggi alle 18:00 Mannarino svela un primo tassello del nuovo disco: Ciao, l’estratto che inaugura il progetto.

Costruito su un ritmo avvolgente e magnetico, il brano è capace di immergere fin dalle prime note nell’inconfondibile immaginario sonoro dell’artista. Tra cieli scuri e città che respirano a fatica, la canzone si muove per immagini e restituisce una riflessione intensa sulla fragilità umana come forma di resistenza. Ne emerge un racconto profondamente umano, in cui la libertà si fa linguaggio e diventa chiave di lettura del presente.

“Sono stato lontano, mi sono dovuto perdere per arrivare qui. Ti porto tutto l’amore che ho trovato dall’altra parte del cielo, e che era sempre stato dentro di me. Primo Amore esce a maggio intanto oggi alle 18 cominciamo con un Ciao!” dichiara Mannarino.

-Foto ufficio stampa goigest-

(ITALPRESS).