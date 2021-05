ROMA (ITALPRESS) – La Roma torna a vincere in campionato, dopo quattro gare senza successi, e lo fa battendo per 5-0 il Crotone. I giallorossi volano a quota 58 punti ed effettuano il contro-sorpasso ai danni del Sassuolo, riprendendosi il settimo posto. Gara decisa dalle doppiette di Pellegrini e Borja Mayoral e dalla rete di Mkhitaryan. La prima occasione è un calcio di punizione in favore della Roma ma il tiro di Pellegrini è troppo centrale e Cordaz devia in angolo. I giallorossi crescono con il passare dei minuti e colpiscono due legni nel giro di pochi minuti: al 16′ Mkhitaryan scheggia il palo esterno da distanza ravvicinata, al 20′ stacco imperioso di Borja Mayoral con la palla che sbatte sulla traversa. La Roma continua a fare la partita ma l’assedio non porta i frutti sperati. Cordaz viene nuovamente impegnato prima da Mkhitaryan e poi da Pellegrini, tuttavia il fortino eretto dalla retroguardia calabrese resiste e la prima frazione di gioco termina a reti bianche e senza ulteriori sussulti. La gara cambia radicalmente nella ripresa, con la Roma che trova il vantaggio dopo appena 2′. Mkhitaryan scatta sul filo del fuorigioco e serve al centro dell’area Borja Mayoral, bravo a freddare di prima intenzione Cordaz. Immediata la reazione del Crotone, che sfiora il pari con un colpo di testa di Messias, di poco a lato, e poi impegna Fuzato con due conclusioni dal limite. A trovare il gol, però, è ancora la Roma, che al 70′ raddoppia con Pellegrini, autore di un diagonale vincente. Il capitano dei giallorossi sigla la doppietta personale pochi minuti dopo, battendo nuovamente Cordaz. La Roma non si ferma più e al 78′ cala il poker con Mkhitaryan; mentre al 90′ c’è ancora tempo per il 5-0, firmato Borja Mayoral (doppietta anche per lui).

(ITALPRESS).