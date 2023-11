MILANO (ITALPRESS) – “A qualche centinaio di metri da qui c’è un’altra manifestazione di cosiddetti antirazzisti che attaccano Israele definendolo ‘stato fascista e terrorista’. Gli ultimi fascisti rimasti sono quelli sono quelli che stanno sfilando per Milano e odiano Israele, nostalgici dell’odio e della paura”.

Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini dal palco della manifestazione “Senza Paura” per il diritto all’esistenza di Israele organizzata dalla Lega in Largo Cairoli a Milano.

