“Mangia’s, l’eccellenza dell’ospitalità italiana in chiave globale

ROMA (ITALPRESS) - Nel cuore del Mediterraneo il gruppo Mangia’s si è affermato come una delle realtà più rappresentative dell’ospitalità italiana d’eccellenza. Con una visione imprenditoriale che fonde tradizione e innovazione, il gruppo guidato da Marcello Mangia gestisce oggi 16 strutture tra resort e club. Tra i fiori all’occhiello della collezione, brillano due strutture in collaborazione con i più prestigiosi brand internazionali dell’hotellerie: il Mangia’s Brucoli, Sicily, Autograph Collection affiliato a Marriott e il Mangia’s Santa Teresa, Sardinia, Curio Collection by Hilton. Due resort che raccontano non solo la bellezza del territorio, ma anche un preciso posizionamento strategico: portare l’ospitalità italiana dentro una cornice globale, valorizzando il Made in Italy in sinergia con l’eccellenza internazionale. “Il brand Made in Italy, come sappiamo, è il più conosciuto al mondo - spiega Marcello Mangia, presidente e CEO del gruppo Mangia's - La tipologia di esperienza che si vive in Italia viene ricercata ovunque, perciò diamo questo sapore nei nostri resort. Il lifestyle italiano è impareggiabile, poi in questi luoghi di vacanza lo si apprezza ancora di più, dalla qualità del cibo all'intrattenimento, all'ospitalità in generale che ha questa declinazione mediterranea e del Made in Italy”. È previsto per il 2026 il debutto di "un nuovo resort a Kamarina", destinato a diventare una delle strutture più rilevanti dell’intero bacino Mediterraneo. “Punta ad essere uno degli alberghi più importanti del Mediterraneo - dice Mangia -, con le sue quasi 500 camere, di cui circa 400 5 stelle e circa 100 in 5 stelle lusso, immerso in un parco di 40 ettari dove ci sono 10 campi da tennis in terra battuta, 5 in cemento, piscine, percorsi sportivi. Ci saranno otto ristoranti, due spiagge sostanzialmente private lunghe quasi un chilometro che si affacciano verso l'Africa”. xd8/mgg/gtr