MILANO (ITALPRESS) – I Maneskin tornano con nuova musica. Venerdì 10 novembre esce Rush! (Are U Coming?), la new edition del loro ultimo album “Rush!” con 5 brani inediti tra cui il singolo “Honey (Are U Coming?)”, “Valentine”, “Off My Face”, “The Driver” (la canzone già anticipata dal vivo durante questi ultimi concerti) e “Trastevere”.

Rush! (Are U Coming?) avrà anche un artwork rinnovato che inverte la provocatoria versione originale con il salto della band. L’album sarà disponibile, oltre che in digitale, anche in vari formati, tra cui: CD Standard, CD Deluxe che include il “Loud Kids Journal”, un libro fotografico di 152 pagine con foto dai fan – doppio LP formato standard in vinile nero da 180 grammi, doppio LP formato standard “splatter” e doppio LP formato standard in vinile trasparente.

-foto ufficio stampa Maneskin-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]