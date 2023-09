MILANO (ITALPRESS) – Luciano Spalletti dovrà rinunciare anche a Gianluca Mancini e a Matteo Politano per la sfida di martedì sera, al Meazza, contro l’Ucraina, match valido per le qualificazioni agli Europei del 2024. “A seguito degli infortuni subìti ieri nel corso della gara Nord Macedonia-Italia”, infatti, il difensore della Roma (affaticamento muscolare adduttori coscia destra) e l’attaccante del Napoli (risentimento muscolare tricipite surale destro) “hanno lasciato il ritiro della Nazionale, per far rientro al proprio club e seguire le cure del caso. Il Ct Luciano Spalletti, considerata la diagnosi medica, ha deciso di rilasciare i calciatori ai club, nell’ambito di un costruttivo rapporto di reciproca collaborazione”. Inoltre “In vista della gara degli azzurri in programma martedì con l’Ucraina, valutate anche le precedenti rinunce a Pellegrini e Chiesa, il Ct ha convocato Riccardo Orsolini (Bologna), che raggiungerà nel pomeriggio il centro sportivo di Milanello, dove la Nazionale è in ritiro”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

