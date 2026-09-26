Manchester City, la lettera di Al Mubarak ai tifosi: “Indagine ancora in corso, siamo fiduciosi”

MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – La squadra non può scendere in campo per la lunga sosta dovuta agli impegni delle Nazionali, ma il Manchester City ha una delle partite più complicate da giocare. A scendere in campo, però, in questo caso è direttamente il numero 1 dei Citizens, ovvero Khaldoon Al Mubarak, che ha scritto una lettera ai tifosi del club, dopo la difficile giornata di ieri con le indiscrezioni circa lo spietato verdetto in arrivo: ovvero City ritenuto colpevole di 114 delle 115 violazioni contestate dalla Premier in relazione al periodo che va dal 2009 al 2018. “Faccio parte di questo club da 18 anni. Ho avuto il privilegio di stare con te all’Etihad, a Wembley e a Istanbul – scrive Al Mubarak riferendosi a ogni singolo tifoso del ManCity -. Questo club è importante per me e voi mi avete dimostrato quanto lo sia per voi. Questo è il motivo per cui oggi vi scrivo. Dopo le indiscrezioni dei media di ieri, molti di voi avranno trascorso la serata rispondendo alle domande e ai messaggi di amici, familiari e colleghi. Io ho detto alla mia famiglia che il processo della Premier League ha ancora molta strada da fare e che la nostra fiducia e la nostra intenzione di dimostrare l’innocenza del club è forte così come lo è sin dall’inizio di tutta questa storia”.

Il numero 1 dei Citizens, dunque, dice che l’inchiesta è ancora in corso e che resta intatto l’ottimismo dei legali, convinti di poter dimostrare l’innocenza della società di fronte alle accuse di aver violato ripetutamente le regole finanziarie. “Ci sono così tante cose che vorrei poter condividere con voi per aiutarvi a capire perché ci sentiamo così sicuri – prosegue Al Mubarak -, ma la stretta riservatezza del processo legale e la nostra determinazione a rispettarlo, in questo momento non mi consente di farlo. Anche questa lettera è stata sottoposta a diversi controlli legali per assicurarsi che tutto rientrasse nei limiti. Ieri alcune persone hanno immediatamente tratto le loro conclusioni, ci sono tanti rumors intorno a noi, ma nulla è cambiato. Abbiamo già affrontato sfide di questo tipo insieme e abbiamo prevalso. C’è tanta gente che vuole fermare il nostro club, ma noi non daremo loro questa opportunità. Sono in arrivo momenti emozionanti da vivere dopo questa pausa internazionale. Saremo ad Anfield tra 15 giorni, poi ospiteremo il Psg in Champions all’Etihad Stadium. Saranno momenti che ci daranno l’opportunità di dimostrare la forza della famiglia del Manchester City”.

Al Mubarak ringrazia ancora i tifosi per il loro “costante supporto” e poi li invita a leggere con attenzione due comunicati. Il primo è relativo alle indiscrezioni di stampa di ieri. “Il processo della Premier League rimane in corso, con elementi significativi da completare ed è soggetto a stretta riservatezza. Come tale, la posizione del Manchester City FC rimane coerente con la dichiarazione del club del febbraio 2023. La società ha diligentemente rispettato il giusto processo per otto anni, nella convinzione che il Consiglio e l’Esecutivo della Premier League si sarebbero comportati come un organo indipendente, imparziale e di mentalità equa, liberi da influenze di parte”, la nota di ieri. Poi c’è anche quella che risale al febbraio del 2023, ovvero quando partì l’inchiesta sulle 115 presunte violazioni. In quell’occasione il club mostrò il suo stupore per le accuse mosse, convinto di aver già fornito ogni risposta alla Lega e alle istituzioni calcistiche inglesi, ma nonostante questo aggiunse: “Accogliamo con favore la revisione di tutto da parte di una Commissione indipendente, in modo che una commissione imparziale possa verificare le prove inconfutabili sulle quali si basa la nostra posizione. Non vediamo l’ora che questa questione venga chiusa una volta e per tutte”.

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