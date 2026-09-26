BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – George Russell completa il suo personale capolavoro conquistando la vittoria nel Gran Premio di Azerbaijan. Il pilota della Mercedes, nonostante un brivido finale nel duello con un Max Verstappen mai domo, si assicura la sua ottava vittoria in carriera e riduce il gap dal leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli, quinto sul traguardo dopo la qualifica da dimenticare che lo aveva costretto a partire nelle retrovie. La Red Bull brilla non solo con il quattro volte campione del mondo, che chiude secondo, ma anche con uno strepitoso Isack Hadjar, che al rientro ottiene il suo terzo podio in carriera.

La Ferrari resta ancora fuori dalla top 3 con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che sono rispettivamente quarto e sesto. Completano la top 10 Arvid Lindblad (Racing Bulls), le due Haas di Esteban Ocon e Oliver Bearman e Carlos Sainz (Williams). La prossima settimana si torna subito in pista in Malesia.

“E’ fantastico tornare sul gradino più alto del podio, ringrazio il mio team che crede in me anche nei momenti difficili. La prima parte di gara è sembrata un po’ una gita di piacere, ma quando mi sono trovato Verstappen dietro sapevo che non sarebbe stata semplice. Mi ha quasi ripreso al traguardo, sarebbe stato un peccato se avessi perso. Nel complesso, però, è stato un weekend incredibile”, ha dichiarato George Russell. “Sto adottando un nuovo stile di guida, dopo la pausa mi sento sempre più forte di gara in gara. Sto tornando il vero me stesso”, ha spiegato il britannico, alla sua ottava vittoria in carriera. Sulla lotta per il titolo con Andrea Kimi Antonelli, che ora dista 66 punti: “Voglio vincere ogni gara, posso avere solo questa strategia. Il mio compagno di squadra sta facendo una stagione fantastica senza errori. Stiamo arrivando al momento decisivo, devo concentrarmi solo su me stesso”, ha sottolineato Russell.

ORDINE D’ARRIVO

1. George Russell (Gbr) Mercedes in 1h38’02″143

2. Max Verstappen (Ned) Red Bull a 0″196

3. Isack Hadjar (Fra) Red Bull a 10″508

4. Charles Leclerc (Mon) Ferrari a 14″136

5. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes a 14″512

6. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari a 22″382

7. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls a 31″159

8. Esteban Ocon (Fra) Haas a 31″189

9. Oliver Bearman (Gbr) Haas a 31″929

10. Carlos Sainz (Esp) Williams a 32″416

CLASSIFICHE

PILOTI

1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 302 punti

2. George Russell (Gbr) Mercedes 236

3. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 199

4. Lando Norris (Gbr) McLaren 186

5. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 179

6. Max Verstappen (Ned) Red Bull 163

7. Oscar Piastri (Aus) McLaren 120

8. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 86

9. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 59

10. Pierre Gasly (Fra) Alpine 41

11. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 37

12. Franco Colapinto (Arg) Alpine 27

13. Oliver Bearman (Gbr) Haas 20

14. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi 10

15. Nico Hulkenberg (Ger) Audi 7

16. Carlos Sainz (Esp) Williams 7

17. Esteban Ocon (Fra) Haas 7

18. Alexander Albon (Tha) Williams 5

19. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 3

20. Yuki Tsunoda (Jpn) Racing Bulls 1

COSTRUTTORI

1. Mercedes 538 punti

2. Ferrari 378

3. McLaren 306

4. Red Bull 263

5. Racing Bulls 83

6. Alpine 68

7. Haas 27

8. Audi 17

9. Williams 12

10. Aston Martin 3

11. Cadillac 0

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).