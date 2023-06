LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un recente sondaggio indipendente mostra che la situazione del traffico e il costo della vita superano il livello di preoccupazione pubblica tra la popolazione maltese. L’87% degli intervistati considera il traffico come la principale preoccupazione. L’83% preoccupati per il costo della vita, l’80% per la costruzione, il 72% per lo stato dell’ambiente e il 71% per la corruzione. Il 43% degli intervistati erano molti o abbastanza preoccupati per i servizi sanitari e il 45% erano preoccupati per il settore dell’istruzione. Secondo il sondaggio uomini e donne condividono lo stesso livello di preoccupazione per il settore sanitario e il traffico, tuttavia le donne sono più preoccupate per quanto riguarda l’istruzione, l’edilizia, l’ambiente, il costo della vita e la corruzione. Quelli sotto i 35 anni hanno espresso un livello più alto di preoccupazione per l’edilizia, l’ambiente, il costo della vita, la corruzione e l’istruzione rispetto alle persone anziane. Per quanto riguarda la salute e l’istruzione, il livello di preoccupazione espresso è stato simile a quello degli intervistati più anziani.

