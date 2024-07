NAPOLI (ITALPRESS) – Disagi a causa del cattivo tempo a San Marzano sul Sarno, dove un fulmine ha colpito un fabbricato sito in via Piave. I vigili del fuoco del distaccamento di Sarno si sono occupati di mettere la zona in sicurezza, ma l’inconveniente ha riguardato anche un nido di pipistrelli che era presente sul cornicione del palazzo. E’ stato pertanto richiesto l’intervento anche il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno, che con una squadra hanno raggiunto San Marzano sul Sarno per mettere in sicurezza i piccoli mammiferi con una gru specifica per tale intervento. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale stazione e, prontamente anche una veterinaria inviata dall’Asl per trarre in salvo i pochi volatili rimasti ancora in vita.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Comune di San Marzano sul Sarno