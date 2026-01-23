Maltempo, Schifani “Immagini devastanti, il clima è cambiato”

MESSINA (ITALPRESS) - "Le immagini di questo fine settimana sono devastanti, intere fasce costiere sono state distrutte, cancellate nella loro agibilità e fruibilità dalla violenza del mare. L'ecosistema è cambiato, e lo dico da anni. Abbiamo stanziato 70 milioni di euro di fondi regionali per le prime emergenze e stiamo trasmettendo tutta la documentazione al Governo. Sono certo che anche lo Stato interverrà con risorse adeguate. C'è piena collaborazione istituzionale". Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine della riunione istituzionale svoltasi presso la Prefettura di Messina. xr6/vbo/mca3