Maltempo, proseguono le ricerche delle due persone disperse

RAVENNA (ITALPRESS) - Oltre 1.000 interventi svolti, più di 250 vigili del fuoco al lavoro. E' il bilancio dell'attività svolta per fare fronte all'emergenza maltempo in Emilia Romagna. Permangono criticità nel ravennate a Lugo e a Bagnacavallo. Intanto, continuano le ricerche delle 2 persone segnalate come disperse. vbo/gtr