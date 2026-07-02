Maltempo, oltre 500 interventi dei Vigili del Fuoco: la situazione è in via di miglioramento

BOLOGNA (ITALPRESS) – Dal pomeriggio di ieri il maltempo ha colpito le province di Bologna, Ferrara, Parma e Reggio Emilia. Svolti dai vigili del fuoco dell’Emilia Romagna oltre 500 interventi, soprattutto per la rimozione di alberi caduti in strada e la messa in sicurezza di piccole strutture interessate da dissesti statici. Nella notte la situazione è migliorata.

-Foto account X Vigili del Fuoco-

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