Maltempo, Musumeci a Cagliari “Per i fondi aspettiamo preventivi più attendibili”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Non abbiamo ancora messo a disposizione fondi, ma dato soltanto delle anticipazioni per i Comuni per le spese che hanno dovuto sostenere. Ci vorrà il dettaglio degli interventi da effettuare e un preventivo più attendibile di quello provvisorio fornito dalla Regione. Dopodiché priorità, progetti e cantieri”. Così il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, in visita al Poetto di Cagliari per valutare di persona i danni del ciclone Harry. “Non daremo denaro da tenere immobilizzato, ma man mano che si andrà avanti con i cantieri finanzieremo fino all’ultima struttura – prosegue Musumeci – Un ciclone del genere è tornato, c’era già stato, e gli scienziati dicono che tornerà con maggiore frequenza. Dobbiamo organizzarci in sede preventiva, non tutte le infrastrutture possono essere ricostruite dove e come erano. Bisogna considerare questa nuova realtà. Sarà la preside te della Regione a dover seguire e vigilare la fase della ricostruzione”.

– foto xd4/Italpress –

(ITALPRESS).