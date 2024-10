GENOVA (ITALPRESS) – E’ stata trovata questa notte l’auto di Davide Violin, il ristoratore 62enne scomparso da ieri pomeriggio durante il nubifragio che ha colpito Arenzano, nel Ponente della provincia di Genova. Tra le lamiere accartocciate nell’alveo del rio Lissone, un affluente del torrente Lerone, non è stato trovato nessuno. Le ricerche vanno avanti senza sosta coordinate dall’Unità di crisi locale dei vigili del fuoco che partecipano con diverse squadre compresi i sommozzatori, insieme a carabinieri, soccorso alpino, capitaneria di porto, Croce Rossa e pubbliche assistenze. Nella tarda serata di ieri nuove esondazioni si sono verificate nel Savonese: il torrente Quiliano è uscito dagli argini nel comune omonimo, mentre il fiume Bormida è straripato in più punti a Carcare, Bragno, Ferrania, Cairo Montenotte, Mallare e Dego. Diverse auto sono state trascinate via dalla piena, una passerella è crollata, molti paesi sono rimasti al buio per ore. Nella notte ancora piogge molto forti sul centro e sul Levante della Liguria, poi le precipitazioni sono diminuite gradualmente. Resta in vigore fino alle 14 l’allerta arancione per temporali sul Ponente e sul settore centrale. (ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Vigili del Fuoco