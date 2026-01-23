Maltempo, l’esercito al lavoro nel Messinese. le immagini

MESSINA (ITALPRESS) - Su richiesta della Prefettura di Messina, l'esercito è intervenuto nelle aree colpite dal ciclone Harry lungo la costa ionica siciliana. I militari del 4° reggimento Genio della Brigata Aosta stanno operando per il ripristino della viabilità e la rimozione dei detriti nei comuni di Santa Teresa di Riva e Furci Siculo, colpiti da mareggiate e forti raffiche di vento. tvi/mca2