MILANO (ITALPRESS) – In Lombardia sono state condotte oltre 400 operazioni di soccorso. Lo comunicano i Vigili del Fuoco, aggiungendo che tra le emergenze più rilevanti, l’evacuazione nella tarda sera di 250 ospiti di un campeggio a Isola di Fondra, nel bergamasco, minacciato a monte da una frana incombente e a valle dall’innalzamento del livello di un torrente: nella notte è stata liberata con escavatori una delle strade di accesso alla struttura ricettiva consentendo alle squadre di portare al sicuro tutte le persone. A Rino di Sonico, nel bresciano, due frane hanno distrutto il ponte sul torrente Val Rabbia, già precedentemente chiuso al traffico a scopo precauzionale. Evacuate per precauzione 81 persone: 57 sul lato di Rino di Sonico e 24 sul lato di Garda. A valle di Sonico, il fiume Oglio ha invaso parte dell’abitato di Malonno, sul posto stanno operando i GOS (Gruppi Operativi Speciali) dei vigili del fuoco, con mezzi movimento terra, nel tentativo di arginare e contenere le acque del fiume.

TROMBA D’ARIA IN TOSCANA

È stata una nottata caratterizzata da forte maltempo su gran parte della provincia di Grosseto, con numerosi interventi dei Vigili del Fuoco a causa del vento intenso e delle numerose fulminazioni. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute per alberi abbattuti e piante pericolanti, tetti danneggiati e tegole pericolanti, oltre a diversi interventi legati a strutture e impianti elettrici danneggiati. Da segnalare un incendio di un appartamento a Grosseto, in via Minghetti, sviluppatosi all’interno del locale cucina. L’incendio è stato contenuto ed estinto dalle squadre dei Vigili del Fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita. In alcune zone della provincia di Grosseto sono stati inoltre segnalati quadri elettrici, tralicci e linee elettriche interessati da guasti, con fenomeni di scintillamento e fiammate. Gli interventi hanno richiesto operazioni di messa in sicurezza, effettuate in collaborazione con i tecnici degli enti gestori.

Particolarmente significativo l’intervento effettuato a Grosseto, in località Stiacciole, dove una tromba d’aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro dalle prime ore della notte per rimuovere le tegole rotte e pericolanti e mettere in sicurezza la copertura, predisponendo successivamente una copertura provvisoria per evitare infiltrazioni d’acqua. È inoltre in corso un intervento per un incendio che interessa un capannone agricolo in località Sterpeti, nel comune di Magliano in Toscana. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, nella quale non risultano coinvolte altre strutture. Complessivamente nel grossetano, per un totale di 50 interventi, sono 29 i Vigili del Fuoco impegnati con 12 mezzi, ai quali si aggiungono la squadra del distaccamento di Orbetello con due mezzi e due autobotti provenienti da Grosseto, attualmente impegnate nell’incendio del capannone agricolo a Sterpeti. Le operazioni di soccorso, verifica e messa in sicurezza proseguono su tutto il territorio provinciale.

– Foto screenshot video VVF –

(ITALPRESS).