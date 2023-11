FIRENZE (ITALPRESS) – È stato ritrovato morto il sessantovenne disperso a Campi Bisenzio due giorni fa, nel corso dell’alluvione che ha colpito nelle scorse ore molti Comuni toscani, ed in particolare la provincia di Firenze. “Le zone di Prato, di Campi Bisenzio, la parte di Pistoia sono le zone dove abbiamo ancora acqua in quantità importante, soprattutto dove ci sono persone che vivono, con migliaia di abitazioni”. Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, nel corso di una conferenza stampa svoltasi oggi a Firenze, a chi gli ha chiesto quali siano i territori maggiormente in difficoltà dopo l’alluvione che ha colpito nelle scorse ore la Toscana. “Quella è la priorità massima – ha aggiunto Curcio -, si sta lavorando non solo per assistere al meglio ma proprio per il ripristino della parte degli acquedotti, elettrica e soprattutto cercare di convincere alcune persone che nel momento in cui abitano in una zona comunque depressa, dove l’acqua è presente e che non può essere tolta in 24 ore bisogna trovare una soluzione alternativa”. “Il governo ha dichiarato lo stato d’emergenza neanche a 24 ore dell’evento – ha proseguito Curcio -, io sto firmando la prima ordinanza di protezione civile in accordo con la Regione Toscana che consentirà anche il contributo anche nell’ambito di quelle province e in quei territori che hanno necessità di spostarsi. Come al solito si mette in piedi un sistema che poi vede anche la collaborazione del cittadino, che ovviamente subisce un disagio non banale, ma che bisogna affrontarlo”. “Io ragiono sui 300 milioni tra pubblico e privato ma è una stima assolutamente parziale, è una stima che fa riferimento a quello che finora abbiamo registrato. Non dimentichiamoci che ci vuole almeno una settimana per poter considerare le stime”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a chi gli ha chiesto una stima dei danni per l’alluvione che ha colpito nelle scorse ore la Toscana.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).