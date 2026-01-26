Maltempo in Sicilia, Schifani insedia cabina di regia “Dare risposte immediate”

PALERMO (ITALPRESS) - "L'input è velocità, coesione tra di noi, impegno a dare risposte immediate nel rispetto della legge a tutti coloro i quali stanno vivendo questo dramma. Sto andando a Roma per assistere al Consiglio dei Ministri alla deliberazione dello stato di calamità nazionale. Ringrazio ancora una volta il Premier per aver accelerato i tempi e cominciato a dare risposte immediate come chiede la Sicilia". Lo ha detto il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, dopo aver insediato a Palazzo d'Orléans la cabina di regia operativa della Presidenza della Regione per l'emergenza maltempo che ha investito la Sicilia. fsc/mca3 (fonte video: Regione Siciliana)