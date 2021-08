PORDENONE (ITALPRESS) – Ricognizione dei danni causati dal maltempo dei giorni scorsi ai beni privati, alle imprese e al patrimonio pubblico e semplificazione dell’iter autorizzativo per la rimozione delle coperture in amianto nei Comuni del Pordenonese colpiti dalla violenta grandinata di questi giorni.

Sono stati questi i principali temi affrontati oggi dal vicegovernatore con delega alla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, durante i sopralluoghi nelle aree più colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche.

Riccardi si è recato assieme al direttore generale della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, Amedeo Aristei, in alcune aziende agricole di Azzano Decimo, accompagnato anche dal vicesindaco Lorella Stefanutto e a Bannia di Fiume Veneto con il sindaco Jessica Canton. In quest’ultima circostanza ha potuto constatare anche i danni che ha subito la palestra comunale. Il vicegovernatore ha poi continuato l’ispezione a Taiedo, frazione di Chions, con il primo cittadino Renato Santin.

“I Comuni – ha detto Riccardi a margine del sopralluogo -effettueranno una ricognizione puntuale degli interventi e dei danni sui beni pubblici e privati colpiti dal maltempo. In base alla fotografia che ne uscirà potremo capire quali misure si potranno mettere in campo”. “La Regione – ha aggiunto – agevolerà tutti gli interventi possibili, compresi quelli relativi alla rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto, quali ad esempio le coperture lesionate dalla grandinata. Quello dell’amianto è uno dei problemi che mi è stato portato all’attenzione da alcuni cittadini e dagli amministratori locali che ho incontrato oggi. Lavoreremo per abbreviare le tempistiche di autorizzazione alla rimozione e al relativo smaltimento”.

Hanno subito ingenti danni anche fienili e capannoni industriali oltre che abitazioni private, pannelli fotovoltaici e colture.

