Maltempo in Friuli Venezia Giulia, riunione del Comitato per le emergenze: “Pulizie rapide e rientro case tempi brevi”

PALMANOVA (ITALPRESS) – “Le operazioni di pulizia stanno procedendo con grande rapidità grazie al fondamentale intervento del Sistema di Protezione civile, che sta affiancando i Vigili del fuoco nelle attività in corso. Per quanto riguarda il rientro delle persone sfollate nelle proprie abitazioni, riteniamo che già nella giornata di domani la situazione a Versa possa avviarsi verso la normalizzazione, mentre per Brazzano saranno necessari uno o due giorni aggiuntivi a causa della criticità legata alla frana che ha interessato l’area. Si tratta comunque di una tempistica di breve periodo, e una parte significativa degli evacuati potrà fare ritorno nelle proprie case”. Lo hanno detto oggi a Palmanova a margine della riunione del Comitato regionale per le emergenze il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, collegato in videoconferenza, e l’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi. Hanno partecipato, tra gli altri, anche loro in videocollegamento, i sindaci Roberto Felcaro (Cormons) e Michele Calligaris (Romans d’Isonzo).

Riccardi ha poi precisato, in ordine alle previsioni meteo dei prossimi giorni, che le precipitazioni si presenteranno con caratteristiche completamente diverse rispetto a quelle registrate nei giorni scorsi. “Ciò comunque richiede un’attenzione particolare, soprattutto nella zona rossa interessata dalla frana che, purtroppo, ha causato la perdita delle due persone decedute”.

Come ha poi comunicato l’assessore, in via precauzionale, d’intesa con il prefetto di Gorizia, è stato disposto un rafforzamento dei presidi di sicurezza. “Già dalla serata odierna – ha spiegato – grazie alla collaborazione delle associazioni d’Arma, verrà garantita una vigilanza anti-sciacallaggio a tutela degli accessi alle abitazioni”. Infine Riccardi ha annunciato che nella mattinata di venerdì prossimo il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Fabio Ciciliano, sarà in Friuli Venezia Giulia. “Insieme – ha concluso l’assessore – raggiungeremo le aree colpite e procederemo a definire tutti gli elementi necessari affinché la Regione possa formalizzare la richiesta di stato di calamità nazionale”.

– Foto Regione Friuli Venezia Giulia –

