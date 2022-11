SALERNO (ITALPRESS) – Il maltempo imperversa da questa mattina in provincia di Salerno, in particolare a Fisciano e Mercato San Severino, dov’è esondato il torrente Solofrana. 50 gli interventi svolti dai Vigili del Fuoco. A Roccapiemonte, il seminterrato di una Rsa si è completamente allagato ed è in corso l’evacuazione degli occupanti. (ITALPRESS).

Photo credits: Twitter Vigili del Fuoco