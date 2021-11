PALERMO (ITALPRESS) – “La vittima a Modica, i danni ingenti ad abitazioni ed aziende in provincia di Ragusa impongono una iniziativa su sistemi di allerta meteo in tempo reale”. Così l’europarlamentare indipendente Francesca Donato, secondo cui “i fenomeni meteorologici che si sono registrati in queste ultime settimane su tutta la Sicilia hanno purtroppo come comune denominatore oltre la carica distruttiva, lo sviluppo estremamente veloce che non può più essere affrontato con le semplici allerte meteo tradizionali”.

“Nel mondo per prevenire eventi avversi di ogni tipo – aggiunge – ci sono sistemi che prevedono l’invio in tempo reale di messaggi di allerta sui cellulari, per consentire alla popolazione di assumere comportamenti adeguati per evitare vittime. Non è più rinviabile una riflessione sui sistemi d’allarme alla cittadinanza”.

(ITALPRESS).