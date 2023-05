Maltempo, con l’auto bloccati tra due frane in movimento. Le immagini

Nel comune di Belmonte Piceno, in provincia di Fermo, nelle Marche, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla SP45 per soccorrere due persone rimaste bloccate con la loro auto tra due frane in movimento. Le immagini

abr/gtr/