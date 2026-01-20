Maltempo, danni e disagi in Calabria: si apre una voragine sulla strada che collega Bivongi e Monasterace

CATANZARO (ITALPRESS) – Danni e disagi in Calabria per il passaggio del Ciclone Harry, che nelle ultime ore ha colpito duramente la regione con piogge torrenziali e raffiche di vento intense. Una voragine si è aperta sulla strada provinciale che collega Bivongi a Monasterace.

Le piogge hanno fatto cedere una parte del manto stradale, causando grossi disagi alle comunità. Chiusa la SP95 in località “Acqua Calda“, il percorso alternativo obbligatorio è attraverso Stilo lungo la SP9.

Il comune ha invitato i cittadini alla massima prudenza e chiesto di limitare il più possibile gli spostamenti in auto. Problemi anche nel catanzarese. Ha ceduto un tratto di strada provinciale 57 tra Borgia e Squillace. L’Amministrazione Provinciale ha provveduto a segnalare il cedimento con apposita segnaletica, al momento la strada in quel tratto risulta aperta con transito su una sola corsia.

-Foto di repertorio Regione Calabria-

