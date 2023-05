Maltempo, Bonaccini “Massima unità tra le istituzioni per ripartire”

"Siamo in contatto con diversi ministeri per mettere in campo tutti gli strumenti che servono per ripartire". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, nel corso di una conferenza stampa sul maltempo nella sede dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile di Bologna.



sat/gtr

