Maltempo, Anelli “Nel decreto misure positive per la sanità”

“Abbiamo apprezzato la sensibilità del ministro Schillaci, che ha proposto una serie di interventi sull'emergenza alluvione in Emilia-Romagna". Così il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, commenta le misure per la sanità contenute del Decreto Legge a sostegno dell’Emilia Romagna approvato in Consiglio dei Ministri.



sat/gtr (fonte video: Fnomceo)