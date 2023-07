Maltempo a Milano, Sala “Vento a 100 km/h, situazione non semplice”

MILANO (ITALPRESS) - "Abbiamo vissuto una notte insonne. Il vento in città ha superato i 100 km all'ora. Dalle 4 con i tecnici del comune sono personalmente al lavoro per coordinare le attività allo scopo di limitare i danni derivanti dal nubifragio che questa notte ha colpito la nostra città. La situazione non è semplice, ma vi garantisco che il personale sta lavorando da stanotte". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un video pubblicato sui social fa un primo bilancio dei danni causati dal violento nubifragio che ha investito il capoluogo lombardo. pc/gtr (Fonte video: Profilo Facebook Giuseppe Sala)