LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese nominerà il vice primo ministro Chris Fearne come il prossimo commissario europeo maltese dopo le elezioni del Parlamento europeo di giugno. La decisione è stata presa dal primo ministro Robert Abela a seguito di un rimpasto di governo, il primo dall’elezione vinta dal Partito Laburista nel 2022. Su X, Fearne ha ringraziato Abela per la nomina. “Per molti anni ho avuto l’onore e il privilegio di servire come chirurgo, poi come deputato, ministro e vice primo ministro. Ora, mentre manterrò le cariche di ministro e vice primo ministro, ringrazio il primo ministro per la nomina a commissario europeo che mi permetterà di restare a livello europeo”, ha affermato.

– foto Department of Information Malta –

(ITALPRESS).