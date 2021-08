MALTA (LA VALLETTA) (ITALPRESS/MNA) – Le autorità maltesi hanno arrestato all’aeroporto di La Valletta, un 36enne del Bangladesh con l’accusa di traffico di esseri umani e riciclaggio di denaro.

L’uomo faceva parte di un gruppo di 11 persone provenienti dal Bangladesh, fermate durante il controllo dei passaporti prima di imbarcarsi su un aereo per l’Italia, perchè sospettati di essere in possesso di documenti falsi. Durante una perquisizione, la polizia ha trovato denaro contante e altri oggetti che indicavano come il 36enne stesse organizzando e assistendo il resto del gruppo per raggiungere l’Italia utilizzando documenti falsi.

(ITALPRESS).