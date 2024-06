LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Secondo il rapporto annuale pubblicato dal Consiglio d’Europa, Malta è tra i paesi europei con i più alti tassi di donne prigioniere nel continente, con poco meno di una prigioniera su dieci. Questo è quasi il doppio della media europea di cinque, ma dietro altri piccoli paesi europei come Andorra, Islanda e Cipro. Il rapporto rileva che poco più di un milione di persone sono attualmente detenute nelle carceri europee. Il tasso di incarcerazione a Malta è in linea con la maggior parte degli altri paesi europei, con 107 detenuti ogni 100 mila residenti, per un totale di circa 581 prigionieri. I detenuti maltesi hanno un’età media di 38 anni. La metà dei detenuti di Malta sono cittadini stranieri, secondo il rapporto, quasi il doppio della media europea del 27%. La stragrande maggioranza dei detenuti stranieri, poco più dell’80%, sono cittadini non UE.

Il rapporto fa luce sulla questione dei ritardi processi giudiziari a Malta. Più di un terzo di tutti i detenuti a Malta, il 39%, è ancora in attesa di una condanna finale e sono incarcerati in custodia cautelare. I detenuti servono in media quasi 11 mesi a Malta, sempre in linea con la media europea.

Proprio come la maggior parte degli altri paesi europei, le accuse di droga sono la ragione più comune per cui le persone a Malta possono trovarsi dietro le sbarre, secondo lo studio. Un quarto di tutti i detenuti a Malta sono stati incarcerati a causa di reati legati alla droga, con un ulteriore 16% per omicidio o tentato omicidio. Il furto è molto meno comune, con solo il 5% di tutti i prigionieri che risponde alle accuse di furto. Il rapporto rileva anche che le prigioni di Malta sono generalmente ben attrezzati, con un membro del personale per ogni 1,2 detenuti.

